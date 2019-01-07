En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,78 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 4,77 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 4,42 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079268 4,78 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,786525 4,77 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041250 4,42 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029262 3,59 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,073469 3,35 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,051758 2,95 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062445 2,66 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,111925 2,44 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,893143 2,37 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,282746 2,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

