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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 12,68 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 12,68 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,18 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 2,13 ile "Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,606161 12,68 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,926677 2,18 Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,035515 2,13 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036471 1,82 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,788947 1,28 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,170662 1,17 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,044083 0,93 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028588 0,93 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,078095 0,83 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,222705 0,76

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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