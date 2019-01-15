Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon food istanbul mersin
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,39 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,67 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 1,58 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021354 2,39 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,972805 1,67 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080412 1,58 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,250852 1,56 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041918 1,56 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,133796 1,53 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031626 1,52 Deniz Port. Altın Fonu 0,029262 1,51 TEB Portföy Altın Fonu 0,056165 1,50 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016571 1,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım fonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1