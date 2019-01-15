En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,67 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 1,58 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021354 2,39 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,972805 1,67 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080412 1,58 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,250852 1,56 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041918 1,56 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,133796 1,53 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031626 1,52 Deniz Port. Altın Fonu 0,029262 1,51 TEB Portföy Altın Fonu 0,056165 1,50 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016571 1,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

