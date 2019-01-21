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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,36 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,36 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,23 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,18 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051751 2,36 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,841673 2,23 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,143489 2,18 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013832 2,17 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,948716 2,09 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,205842 2,07 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063412 1,92 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,830295 1,79 Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065780 1,76 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035219 1,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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