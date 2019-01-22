Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya Konya Ticaret Borsası Bursa
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart
Davos başladı
Davos başladı
Moda rüzgarı esti
Moda rüzgarı esti

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,19 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,03 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,59 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,309922 1,19 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021086 1,03 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032426 0,59 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,990199 0,59 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039413 0,43 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,956091 0,38 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,209921 0,34 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029599 0,31 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,034094 0,27 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,431938 0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1