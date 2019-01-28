Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul mersin dünya Trabzon
En çok o satıldı
En çok o satıldı
Panei satacak
Lübnan'a panei satacak
Dünya Ekonomisi 2019’u Yumuşak İnişle Tamamlayacak
Euler Hermes o raporu açıkladı!
RAV4 yenilendi
RAV4 yenilendi
Yüzde 30 indirim
Yüzde 30 indirim

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,73 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,73 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,38 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,34 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,477861 1,73 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,977316 1,38 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039414 1,34 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,923112 1,20 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 199,353072 1,13 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030333 1,10 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,814658 1,06 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,982171 1,04 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,136679 1,03 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,265491 1,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1