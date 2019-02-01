Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin Bursa Trabzon
İngiltere'den ödül aldı
İngiltere'den ödül aldı
EMITT kapılarını açtı
EMITT kapılarını açtı
YÖK'ten tarihi adım
YÖK'ten tarihi adım
6 modelini sergileyecek
6 modelini sergileyecek
En çok o satıldı
En çok o satıldı

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,85 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,68 ile "TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,451867 2,00 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,646554 1,85 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,198031 1,68 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183049 1,49 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042627 1,43 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069945 1,21 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033281 1,08 Gedik Portföy Karma Fon 0,783734 0,98 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,318909 0,89 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,033203 0,88

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fonlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1