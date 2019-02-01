En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,85 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,68 ile "TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,451867 2,00 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,646554 1,85 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,198031 1,68 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183049 1,49 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042627 1,43 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069945 1,21 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033281 1,08 Gedik Portföy Karma Fon 0,783734 0,98 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,318909 0,89 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,033203 0,88

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

