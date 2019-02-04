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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,19 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,19 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,93 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,90 ile "Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013722 2,19 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 504,621828 0,93 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014062 0,90 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,012050 0,87 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,530499 0,84 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,014618 0,75 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,988055 0,41 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,503043 0,40 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183653 0,33 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,534356 0,33

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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