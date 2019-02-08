En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu", yüzde 0,89 ile "Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,85 ile "Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046134 1,00 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,500313 0,89 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018595 0,85 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,437383 0,82 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068791 0,77 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,266177 0,68 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,985429 0,63 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019422 0,59 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,901951 0,57 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 507,515604 0,56

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

