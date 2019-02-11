En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,02 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,63 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,61 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 65,780620 1,02 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,606192 0,63 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183460 0,61 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,645555 0,59 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023162 0,53 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,008614 0,49 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,450929 0,48 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054731 0,43 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021152 0,43 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,305999 0,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

