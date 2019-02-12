En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,14 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,71 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,68 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039672 3,14 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049235 2,71 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095058 2,68 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,215971 2,60 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,838720 2,56 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,526094 2,36 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,860379 2,19 Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068701 2,10 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,114850 2,09 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,500607 2,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

