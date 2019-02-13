En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,68 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 1,48 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,47 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055036 1,68 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031196 1,48 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013473 1,47 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,473557 1,46 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025019 1,42 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023709 1,22 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064159 1,19 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,046911 0,77 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064042 0,68 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021940 0,63

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