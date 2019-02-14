Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon mersin dünya
Zencefil ve zerdeçal kullananlar dikkat!
Zencefil ve zerdeçal kullananlar dikkat!
Turizmde “macera“ 263 milyar dolar harcattı
Turizmde “macera“ 263 milyar dolar...
Merakla bekleniyordu Türkiye fiyatı açıklandı
Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı açıklandı
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,25 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,25 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,81 ile "Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu" ve yüzde 0,73 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013641 1,25 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,023535 0,81 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032382 0,73 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066659 0,53 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,983726 0,39 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,568451 0,25 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021198 0,25 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,564025 0,23 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,033097 0,22 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035006 0,21




Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5