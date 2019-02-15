Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya sağlıklı Biyoloji Dermatoloji
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından izliyor”
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından...
İşsizlik sayısı 4 milyona çıktı
İşsizlik sayısı 4 milyona çıktı
Dünya’nın çeliği Türkiye’de test ediliyor
Dünya’nın çeliği Türkiye’de test ediliyor
Zencefil ve zerdeçal kullananlar dikkat!
Zencefil ve zerdeçal kullananlar dikkat!
Turizmde “macera“ 263 milyar dolar harcattı
Turizmde “macera“ 263 milyar dolar...

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,92 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,92 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,86 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,51 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013903 1,92 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 66,568315 1,86 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020631 1,51 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032758 1,16 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048005 1,15 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025066 1,13 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092963 1,10 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042877 1,07 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049332 1,02 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067325 1,00

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5