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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,10 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,10 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,89 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,55 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040128 2,10 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014166 1,89 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,597746 1,55 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,850670 1,16 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093846 0,95 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,394668 0,87 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035413 0,87 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048403 0,83 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,113317 0,82 İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,566918 0,77

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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