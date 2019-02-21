En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,63 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,41 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,26 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022087 1,63 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,138949 1,41 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,928697 1,26 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111528 1,23 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,168807 1,09 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036084 1,04 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,295730 0,98 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,875552 0,95 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,730395 0,95 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031625 0,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

