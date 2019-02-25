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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,38 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,38 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,65 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,56 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044484 2,38 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025753 1,65 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028247 1,56 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038742 1,44 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,011839 1,42 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,888636 1,35 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018859 1,32 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 68,551510 1,25 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031922 1,16 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,034366 1,13


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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