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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,08 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,08 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,95 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,80 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,408562 1,08 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025975 0,95 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,116473 0,80 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,556224 0,79 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,434521 0,59 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022535 0,59 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,614215 0,42 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017285 0,38 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034616 0,38 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,044028 0,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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