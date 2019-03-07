En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,67 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,97 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,82 ile "Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 70,134634 1,67 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,909530 0,97 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031645 0,82 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,052043 0,81 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,419835 0,80 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,210890 0,80 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,371073 0,77 Gedik Portföy Karma Fon 0,820757 0,71 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020132 0,63 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 203,218277 0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

