En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,17 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,91 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,631677 1,56 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021732 1,17 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031337 0,91 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019523 0,90 TEB Portföy Altın Fonu 0,055448 0,90 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032903 0,90 Deniz Port. Altın Fonu 0,028933 0,89 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016360 0,88 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022910 0,88 Garanti Portföy Altın Fonu 0,064595 0,88

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

