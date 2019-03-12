Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya Bursa 2010
THY'den açıklama
THY'den açıklama
“2019'dan umutluyuz“
“2019'dan umutluyuz“
Citroen dikkat çekti
Citroen dikkat çekti
6 bin firmaya teşvik
6 bin firmaya teşvik
3 yeni sportif Egea
3 yeni sportif Egea

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,48 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,45 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032969 1,90 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026038 1,48 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 61,328490 1,45 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057544 1,18 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022587 1,03 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067253 0,99 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,528366 0,98 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,128474 0,87 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,007924 0,69 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014721 0,69

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5