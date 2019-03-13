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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 3,45 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,45 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,62 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,34 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044985 3,45 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,986550 2,62 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054329 1,34 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,294690 1,23 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093887 1,22 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019593 1,21 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018465 1,21 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070374 1,18 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,219017 1,17 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,146258 1,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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