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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,39 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,39 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,18 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,14 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019923 1,39 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037917 1,18 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,997874 1,14 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043092 1,09 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,890904 1,07 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,081102 1,00 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,019600 0,89 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034034 0,85 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112992 0,84 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040967 0,82

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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