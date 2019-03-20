Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon mersin reklam dünya
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı
Küba'da değişim yaptı
Küba'da değişim yaptı

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,10 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,05 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,85 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072193 1,10 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,042540 1,05 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035257 0,85 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028504 0,80 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022312 0,79 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,193171 0,74 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046134 0,72 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,842404 0,67 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038590 0,64 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056254 0,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5