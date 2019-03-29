Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda dünya food istanbul
Değişim başladı
Değişim başladı
Katarakt tekrarlamaz!
Katarakt tekrarlamaz!
Fındık üreticisi endişeli
Fındık üreticisi endişeli
Arçelik'e İklim Liderliği Ödülü
Arçelik'e İklim Liderliği
Otomotivde sert düşüş
Otomotivde sert düşüş

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 4,41 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,41 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,30 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 4,27 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026424 4,41 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,059168 4,30 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034116 4,27 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015372 4,22 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 537,938827 4,21 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069211 4,16 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022906 4,14 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026446 4,04 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040351 4,03 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,188442 3,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5