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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 4,13 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,13 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 4 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,32 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089426 4,13 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045517 4,00 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024046 3,32 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,269810 3,26 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,041562 3,00 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,066367 2,98 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,142719 2,79 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,795059 2,74 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,811028 2,73 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,578110 2,72

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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