En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,89 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,85 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 2,77 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,470843 3,89 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 551,994319 2,85 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016796 2,77 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023008 2,54 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,517634 2,48 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023341 2,31 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034233 2,14 TEB Portföy Altın Fonu 0,057798 2,14 HSBC Portföy Altın Fonu 2,105373 2,11 Deniz Port. Altın Fonu 0,030152 2,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

