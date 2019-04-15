En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,95 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,86 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074683 1,95 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,127549 1,86 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063709 1,81 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036960 1,78 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,384732 1,75 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024596 1,70 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017131 1,66 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077872 1,58 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028763 1,55 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037261 1,48

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

