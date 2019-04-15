Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda EWE ekonomi Bilsan
Telefon aksesuarlarında akıllı saatlere talep arttı
Talep arttı
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi
Av sezonu bitiyor
Av sezonu bitiyor
Yaşadıkları kabusu anlattılar
Kabusu yaşadılar!
Türk-Arap İş Zirvesi
Türk-Arap İş Zirvesi

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,95 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,95 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,86 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074683 1,95 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,127549 1,86 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063709 1,81 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036960 1,78 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,384732 1,75 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024596 1,70 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017131 1,66 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077872 1,58 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028763 1,55 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037261 1,48

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5