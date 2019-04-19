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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,45 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,45 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,30 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,26 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038060 1,45 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064153 1,30 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017212 1,26 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075524 1,26 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055124 1,23 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058879 1,23 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029128 1,20 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,973789 1,17 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,423483 1,17 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,450466 1,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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