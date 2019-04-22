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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,23 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,23 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,86 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026178 1,23 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038024 0,86 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,901954 0,86 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042212 0,81 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,108120 0,75 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,987431 0,70 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018988 0,66 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,282096 0,65 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588846 0,61 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023385 0,60

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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