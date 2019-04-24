En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,85 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,09 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,95 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017816 3,85 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038725 2,09 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 70,116588 1,95 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064888 1,47 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,556360 1,23 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041699 1,13 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076090 1,13 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023800 1,09 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055345 0,70 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022778 0,69

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

