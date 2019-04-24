Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Trabzon Bursa food istanbul
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
MİB yeni başkanını seçti
MİB yeni başkanını seçti
Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor
Ayda 3 ton satıyor!
Seracılar atakta
Seracılar atakta
Türk profesöre övgü
O profesöre övgü yağdı

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 3,85 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,85 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,09 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,95 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017816 3,85 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038725 2,09 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 70,116588 1,95 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064888 1,47 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,556360 1,23 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041699 1,13 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076090 1,13 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023800 1,09 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055345 0,70 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022778 0,69

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5