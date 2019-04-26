Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar fiyat Trabzon Bursa ürün mersin
Tesla zarar etti!
Tesla zarar etti!
TAV büyüyor
TAV büyüyor
Artık Türkiye pazarında!
Artık Türkiye pazarında!
Sessiz sedasız satıldı
Sessiz sedasız satıldı
Garanti Bankası'nın ismi değişiyor
İsmi değişiyor!

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,72 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,72 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,39 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023037 1,72 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,838693 1,39 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,965178 1,38 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,031048 1,04 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034987 0,95 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,323051 0,94 İş Portföy Altın Fonu 0,027252 0,94 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024380 0,93 TEB Portföy Altın Fonu 0,059125 0,93 Fiba Portföy Altın Fonu 0,020790 0,91

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5