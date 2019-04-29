Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin Bursa moda dünya Hurma
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı
Çilek yüz güldürdü
Çilek yüz güldürdü
SKAL Dünya Günü
SKAL Dünya Günü
Hedef 50 bin turist!
Hedef 50 bin turist!

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,15 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,15 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,07 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,01 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,266556 1,15 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036333 1,07 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066117 1,01 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023248 0,92 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029024 0,89 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024980 0,87 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076948 0,84 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024916 0,82 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,459695 0,79 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030941 0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5