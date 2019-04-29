En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,15 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,07 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,01 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,266556 1,15 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036333 1,07 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066117 1,01 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023248 0,92 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029024 0,89 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024980 0,87 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076948 0,84 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024916 0,82 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,459695 0,79 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030941 0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

