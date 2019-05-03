En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,18 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F." ve yüzde 1,12 ile "Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025801 1,36 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044301 1,18 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,152086 1,12 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,917684 1,11 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,921808 1,02 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070855 0,98 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,061544 0,90 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,591979 0,83 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,090363 0,62 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,051527 0,59





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