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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,98 ile "Kare Portföy Bir. Değ. Fon" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,98 ile "Kare Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,58 ile "Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon" ve yüzde 0,55 ile "Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,198731 0,98 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,027408 0,58 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,369129 0,55 Gedik Portföy Karma Fon 0,824762 0,50 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,430837 0,49 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 44,738479 0,43 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035752 0,43 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,886438 0,41 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,036577 0,41 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,020802 0,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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