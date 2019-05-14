En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,71 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF", "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,62 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy Altın Katılım BYF 229,132762 0,71 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,811634 0,71 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,547889 0,62 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039302 0,52 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,393753 0,40 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,167364 0,40 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023696 0,31 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 134,408421 0,29 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020513 0,29 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,191979 0,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

