En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,16 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,88 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,87 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040535 1,16 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570678 0,88 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,407690 0,87 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171810 0,68 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,064222 0,63 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,079372 0,62 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,114212 0,62 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,439471 0,53 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,958661 0,47 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 582,290495 0,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

