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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,11 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,11 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,99 ile "Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu" ve yüzde 0,98 ile "İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025712 1,11 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,105988 0,99 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,075108 0,98 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071117 0,98 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039908 0,97 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,013444 0,96 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,608054 0,96 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053264 0,96 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044313 0,96 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,925137 0,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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