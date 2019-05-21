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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,76 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,76 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,53 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,44 ile "Kare Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 44,411374 0,76 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,408970 0,53 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,208576 0,44 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172386 0,37 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,346900 0,35 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021084 0,31 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017632 0,30 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040676 0,29 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,290054 0,28 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 137,559624 0,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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