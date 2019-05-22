En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,44 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,03 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036580 1,44 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027458 1,44 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023820 1,03 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064656 0,93 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,826543 0,90 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075444 0,84 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 583,892393 0,79 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,528293 0,75 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,443774 0,62 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,572032 0,53

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

