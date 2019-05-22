Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa mersin hakan moda
TÜBA'da devir teslim
TÜBA'da devir teslim
Hedef 'sıfır karbon'
Hedef 'sıfır karbon'
Köylüler "domalan" peşinde
Köylüler "domalan" peşinde
Sanat “blokzincire“ taşınıyor
Sanat 'blokzincir'de
THY işe alıyor
10 bin kişiyi işe alacak

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,44 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,44 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,03 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036580 1,44 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027458 1,44 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023820 1,03 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064656 0,93 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,826543 0,90 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075444 0,84 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 583,892393 0,79 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,528293 0,75 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,443774 0,62 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,572032 0,53

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5