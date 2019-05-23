En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,00 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,95 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy Altın Katılım BYF 226,392568 1,07 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,521691 1,00 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,705124 0,95 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023355 0,95 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 588,999091 0,87 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037576 0,80 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,441109 0,73 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042435 0,73 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057537 0,61 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061910 0,60

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

