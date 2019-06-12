En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,80 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,46 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,30 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4327851,80Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6051021,46İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,0428551,30Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1807201,15İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0256160,95QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF561,9478730,93Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0270170,87QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,2050990,75Bizim Portföy Altın Katılım BYF224,1279360,65QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu141,7324260,58

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

