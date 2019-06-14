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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,52 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,52 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,86 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,73 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014119 2,52 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,459343 1,86 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 227,940355 1,73 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,696288 1,68 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 566,371399 1,48 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,080829 1,23 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062330 1,02 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023627 0,91 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034943 0,87 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,991457 0,84


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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