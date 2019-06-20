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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,00 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,00 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,87 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,28 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090723 2,00 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045643 1,87 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036803 1,28 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018263 0,82 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,006898 0,81 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021857 0,73 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027509 0,72 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024058 0,70 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019945 0,68 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035998 0,67

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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