En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,09 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,72 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015595 1,78 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,479041 1,09 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,460675 0,72 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035766 0,66 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025627 0,60 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027348 0,58 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,022060 0,55 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045456 0,53 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 557,520969 0,37 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,189692 0,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

