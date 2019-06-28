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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,61 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,61 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,42 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,33 ile "Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 1,138324 1,61 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 49,285112 1,42 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,113134 1,33 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028002 1,27 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025942 1,23 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019703 1,11 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048854 1,07 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,298098 1,05 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,957687 1,01 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041262 1,00

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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