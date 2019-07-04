En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,57 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 1,55 ile "ING Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 23,085729 1,70 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037186 1,57 ING Portföy Altın Fonu 0,028640 1,55 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035362 1,54 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021998 1,54 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 231,925910 1,53 Deniz Port. Altın Fonu 0,032628 1,53 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025847 1,52 İş Portföy Altın Fonu 0,028839 1,50 Garanti Portföy Altın Fonu 0,073150 1,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

