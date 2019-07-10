En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,66 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,36 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,29 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015126 0,66 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,271039 0,36 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,279236 0,29 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036040 0,24 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021776 0,16 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045529 0,13 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028593 0,09 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 6,545071 0,08 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041184 0,08 Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 0,016267 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

