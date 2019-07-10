Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Rusya izmir beşiktaş jandarma donald trump
Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu’nda 3 üst düzey atama
3 üst düzey atama
İnşaat malzemeleri ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı
İhracatta rekor kırdı!
BES'e nakit esnekliği getiriliyor
BES'te nakit esnekliği
Deutsche Bank hisseleri değer kaybediyor
Hisseleri değer kaybediyor
“Altın, 'Altın Çağı'nı yaşıyor“
Altın, 'Altın Çağı'nda!

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,66 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,66 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,36 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,29 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015126 0,66 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,271039 0,36 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,279236 0,29 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036040 0,24 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021776 0,16 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045529 0,13 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028593 0,09 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 6,545071 0,08 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041184 0,08 Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 0,016267 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5