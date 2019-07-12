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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,96 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,61 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,46 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041314 1,96 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,013834 1,61 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,909886 1,46 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,329271 1,30 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052982 1,29 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,214233 1,26 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,274030 1,21 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074703 1,16 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,411298 1,00 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,108595 0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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