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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,60 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,60 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy ABD. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,33 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036725 1,60 QNB Finans Portföy ABD. Dolar Yab. BYF 554,610171 1,38 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,430555 1,33 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,389008 1,25 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 70,211584 1,23 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063992 1,22 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,031524 0,96 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074003 0,77 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055883 0,76 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 234,414310 0,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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